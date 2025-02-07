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        Mardinli Demhat, satrançta Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

        MARDİN'de, 2 bin 755 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen '2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan milli sporcu lise öğrencisi Demhat Zerey (15), mart ayında Romanya'da düzenlenecek 'Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:10
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        Mardinli Demhat, satrançta Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
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        MARDİN’de, 2 bin 755 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen ‘2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan milli sporcu lise öğrencisi Demhat Zerey (15), mart ayında Romanya’da düzenlenecek ‘Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

        Mazıdağı ilçesinde, Mazıdağı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Demhat Zerey, Antalya'da 18-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 2 bin 755 sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda Türkiye 3’üncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Milli satranç sporcusu Demhat, 14-27 Mart arasında Romanya’da düzenlenecek ‘Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

        '10 YAŞINDAN BERİ SATRANÇ OYNUYORUM'

        Başarılarını yurt dışında da sürdürmeyi hedeflediğini belirten Demhat Zerey, "Türkiye 3’üncü olarak 14-27 Mart arasında Romanya’da yapılacak ‘Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda ülkemi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. 10 yaşımdan beri satranç oynuyorum ve 5 yılda birçok kez dereceler elde ettim. Geçen yıl Çeşme’de, Mersin’de ve Malatya’da en iyi Türk sporcusu oldum. Ayrıca geçen yıl Dünya Satranç Federasyonu tarafından FM (FIDE Ustası) unvanını almaya hak kazandım. Bu yıl da Türkiye 3’üncüsü oldum. Milli sporcu olarak yurt dışında ülkemi temsil etmeye hak kazandım. Başarılarımı yurt dışında da sürdürmeyi hedefliyorum. Düzenli olarak çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.

        ‘AVRUPA’DAN ÖDÜLLE DÖNECEĞİNE İNANIYORUM’

        Demhat’ı makamında ağırlayarak tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, “Demhat öğrencimiz, Antalya’da 2 bin 755 öğrencinin katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu. Öğrencimiz Demhat, bu başarısıyla milli sporcu olamaya hak kazandı ve ülkemizi Avrupa’da temsil edecek. Avrupa’daki şampiyonada da başarılar diliyorum. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek, iyi bir başarı ve ödülle ülkeye dönecektir. Okullarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin artarak devam etmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Öğrencilerimiz çok yönlü yetişmelerine gayret ediyoruz. Okullarımızdaki bu tarz başarıların özellikle öğrencilerimizin akademik başarılarına da ciddi katkılar sağladığını düşünüyoruz. Öğrencimizi tekrardan tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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