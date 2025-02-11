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        Mardin'de kar yağışı

        MARDİN'desabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:05
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        Mardin'de kar yağışı
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        MARDİN'desabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kentin tarihi mekanları beyaza büründü.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yağış' uyarısının ardından Mardin'de etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kentin tarihi mekanları ve araçların üstü beyaza büründü. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması başlatılırken, vatandaşlar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Kentte tarım faaliyetlerinin devam etmesi için yağışların önemli olduğunu söyleyen Şakir Arı, "Kar, berekettir, rahmettir, İnşallah yağmaya devam eder. Bölgemiz bir tarım kentidir, bereketli toprakların kara ve yağmura ihtiyacı var. Duamız, kar ve yağmurun devam etmesidir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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