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        Mardin'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki kadın öldü (2)

        HAYATINIKAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Zerga Çiçek (61) isimli kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:50
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        Mardin'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki kadın öldü (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Zerga Çiçek (61) isimli kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çiçek'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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