Mardin'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki kadın öldü (2)
HAYATINIKAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Zerga Çiçek (61) isimli kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
HAYATINIKAYBETTİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Zerga Çiçek (61) isimli kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çiçek'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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