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        Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde cip ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:40
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        Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde cip ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Midyat ilçesi, Midyat- Dargeçit karayolunun 10'uncu kilometresindeki kırsal Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 EOK 052 plakalı cip ile traktör, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ters dönerken, kazada araçlardaki Ali A. (61), Davut A. (15) ve Şükrü U. (45) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde kalbi duran Ali A.'yı kalp mesajıyla hayata döndürdü. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali A. ve Davut A.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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