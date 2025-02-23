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        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 10 yaralı

        MARDİN'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:25 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:30
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        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 10 yaralı
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        MARDİN'de iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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