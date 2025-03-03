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        Mardin'de sopa ve çekiçli cinayet davasının ilk duruşması görüldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'i (40) işe giderken arkasından yaklaşarak çekiç ve sopayla öldüren kuzenleri Abdulvahap ve Selahattin Acet'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:10 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:15
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        Mardin'de sopa ve çekiçli cinayet davasının ilk duruşması görüldü
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde Resul Derin’i (40) işe giderken arkasından yaklaşarak çekiç ve sopayla öldüren kuzenleri Abdulvahap ve Selahattin Acet’in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma, 21 Nisan’a ertelendi.

        Olay, 22 Haziran 2024’te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, tespit edilen şüpheli kuzenleri Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        ‘BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU’

        Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, “Olaydan 1 ay önce Derik’te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin’in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu” dedi.

        Öte yandan, Selahattin Acet'in ifadesinde bahsettiği ve olaydan 1 ay önce yaşanan Derik ilçesine bağlı kırsal Tarlacık Mahallesi’ndeki taşlı sopalı kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştığı görülürken, bir kişinin de ‘askerler çıksın aradan’ dediği duyuldu.

        DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet, tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 ve 3 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan sanık Abdulvahap Acet, maktul Resul Derin ile bir husumetinin bulunmadığını, olay günü maktule vuran Selahattin Acet’in yanında olduğu için kendisinin de bir anlık tepkiyle maktule vurduğunu, maktulün Selahattin’e küfrettiğini duymadığını söyledi.

        Selahattin Acet ise olaydan bir ay önce Resul Derin’in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıktığını, yolda karşılaşınca kendisine küfrettiğini, bir anlık sinir ile olayın yaşandığını söyledi.

        DURUŞMA 21 NİSAN’A ERTELENDİ

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına dikkat çekerek sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin reddine, delil poşetinin içinde bulunan 1’i kırık vaziyette 2 parça halindeki ahşap sopanın sonraki celsede duruşma salonunda hazır edilmesine ve duruşmanın 21 Nisan’a ertelenmesine karar verdi.

        AVUKAT BİLBAY: AZMETTİRİCİLER DE CEZALANDIRILMALI

        Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan maktul Resul Derin’in avukatı Gurbet Bilbay, cinayetin ‘tasarlayarak öldürme’ olduğunu düşündüklerini ve bu yönde dosyada delillerin mevcut olduğunu söyledi. Bilbay, “Biz Türk adaletine güveniyoruz. İnanıyoruz ki; en ağır şekilde bu insanlar cezalandırılacaklardır. Biz sadece bunların değil, azmettirenlerin de cezalandırılmasını istiyoruz. Sonraki celsede bu hususları da dile getireceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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