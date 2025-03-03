Mardin'de sopa ve çekiçli cinayet davasının ilk duruşması görüldü

MARDİN’in Artuklu ilçesinde Resul Derin’i (40) işe giderken arkasından yaklaşarak çekiç ve sopayla öldüren kuzenleri Abdulvahap ve Selahattin Acet’in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma, 21 Nisan’a ertelendi.

Olay, 22 Haziran 2024’te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, tespit edilen şüpheli kuzenleri Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

‘BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU’

Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, “Olaydan 1 ay önce Derik’te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin’in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu” dedi.

Öte yandan, Selahattin Acet'in ifadesinde bahsettiği ve olaydan 1 ay önce yaşanan Derik ilçesine bağlı kırsal Tarlacık Mahallesi’ndeki taşlı sopalı kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştığı görülürken, bir kişinin de ‘askerler çıksın aradan’ dediği duyuldu.