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        Evinin önünde aracın çarptığı minik Zeynep, öldü

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, evinin önündeki sokakta aracın çarptığı 2 yaşındaki Zeynep Atılgan, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 23:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:20
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        Evinin önünde aracın çarptığı minik Zeynep, öldü
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde, evinin önündeki sokakta aracın çarptığı 2 yaşındaki Zeynep Atılgan, hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, evinin önündeki sokakta Zeynep Atılgan’a çarptı. Minik Zeynep ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Zeynep’in cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Kalo Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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