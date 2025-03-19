Mardin'de, sokak ortasında darp kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca 3 kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla dövdü. Çevredekiler olaya müdahale ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dövülen kişinin, darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

MARDİN’in Artuklu ilçesinde 3 kişi, tartıştıkları bir kişiyi aralarına alarak tekme- yumruk dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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