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        Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Elanur'un annesi: Elinden tuttular

        MARDİN'de 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Elanur Dem için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası, yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:25
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        Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Elanur'un annesi: Elinden tuttular
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        MARDİN’de 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Elanur Dem için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası, yüzde 100’e ulaştı. Annesi Halime (29), “Gönlü güzel insanların, hayırsever insanların desteğiyle kampanya tamamlandı. Elanur’un elinden tuttular” dedi.

        Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi’nde Halime ve Mehmet Reşit Dem (33) çiftinin çocukları 2,5 yaşındaki Elanur’a, doğduktan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi açılan Elanur Dem’in, 5 aylıkken 2’nci doz spinraza ilacı için gittiği Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Elanur’un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanyayla tedavisi için 1 milyon 879 bin dolar toplanan Dem, tedavisinin yapılması için Dubai’ye gidecek.

        Elanur’un babası Mehmet Reşit Dem, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün yüzümüz gülüyorsa sizlerin desteğiyle gülüyor. Kampanyamız yüzde 100’e ulaştı. Bu zorlu süreçte ve zorlu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Kaymakamımız Yunus Emre Bayraklı ve Prof. Dr. Aydın Ayaydın vekilimize minnettarız. Allah onlardan razı olsun, bu zorlu mücadelede ve zorlu süreçte bizleri destekledikleri ve bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

        ‘KIZIMLA BİRLİKTE ÇOK AĞLADIK’

        Halime Dem ise kızının kampanyası tamamlandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Elanur benim ilk ve tek evladımdır. Kızım SMA tipi ölümcül kas hastası ve şu anda 2,5 yaşında. Gönlü güzel insanların desteğiyle, hayırsever insanların desteğiyle kampanya tamamlandı. Elanur’un elinden tuttular. Herkesten Allah razı olsun. Son tedavisi için bunu yüzde 100 yapmamız gerekiyordu. Kızımın bir an önce gen tedavisini Dubai’ye gidip alması gerekiyordu. Senelerce kızımla birlikte haykırdık ve çok ağladık, hepinize çok çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan, destek olan, gönül veren herkesten Allah razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız” dedi.

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