Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Elanur'un annesi: Elinden tuttular

MARDİN’de 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Elanur Dem için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası, yüzde 100’e ulaştı. Annesi Halime (29), “Gönlü güzel insanların, hayırsever insanların desteğiyle kampanya tamamlandı. Elanur’un elinden tuttular” dedi.

Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi’nde Halime ve Mehmet Reşit Dem (33) çiftinin çocukları 2,5 yaşındaki Elanur’a, doğduktan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi açılan Elanur Dem’in, 5 aylıkken 2’nci doz spinraza ilacı için gittiği Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Elanur’un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanyayla tedavisi için 1 milyon 879 bin dolar toplanan Dem, tedavisinin yapılması için Dubai’ye gidecek.

Elanur’un babası Mehmet Reşit Dem, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün yüzümüz gülüyorsa sizlerin desteğiyle gülüyor. Kampanyamız yüzde 100’e ulaştı. Bu zorlu süreçte ve zorlu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Kaymakamımız Yunus Emre Bayraklı ve Prof. Dr. Aydın Ayaydın vekilimize minnettarız. Allah onlardan razı olsun, bu zorlu mücadelede ve zorlu süreçte bizleri destekledikleri ve bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.