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        Tekmeli yumrulu park yeri kavgası kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında araç park yeri yüzünden çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:00
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        Tekmeli yumrulu park yeri kavgası kamerada
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında araç park yeri yüzünden çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, akşam saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park yeri yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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