Tekmeli yumrulu park yeri kavgası kamerada

Olay, akşam saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park yeri yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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