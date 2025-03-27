4 metre derinliğindeki kuyuya düşüp yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer A. dengesini kaybederek 4 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer A., ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılarak, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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