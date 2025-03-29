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        Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan İbrahim Atak (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:50
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        Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan İbrahim Atak (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Atak ve ismi öğrenilemeyen kişi arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Atak, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Atak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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