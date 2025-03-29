Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan İbrahim Atak (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Atak ve ismi öğrenilemeyen kişi arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Atak, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Atak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.