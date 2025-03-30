Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hayvan otlatan Vedat Çakıl (27), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde hayvan otlatan Vedat Çakıl (27), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Çadırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Sağanak ile birlikte kentin farklı bölgelerine düşen yıldırımlardan biri, hayvan otlatan Vedat Çakıl’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çakıl’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli, 3 çocuk babası Çakıl’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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