Mardin'de motosikletin çarptığı Havin yaralandı

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, Havin K.’ye çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havin K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Havin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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