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        Mardin'de motosikletin çarptığı Havin yaralandı

        MARDİN'de motosikletin çarptığı Havin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:00
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        Mardin'de motosikletin çarptığı Havin yaralandı
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        MARDİN’de motosikletin çarptığı Havin K. (8) yaralanırken, kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

        Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, Havin K.’ye çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havin K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Havin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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