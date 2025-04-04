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        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değil (2)

        AKPARTİ İL TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİÇeşitli ziyaretler için Mardin'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:15 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:20
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        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değil (2)
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        AKPARTİ İL TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ

        Çeşitli ziyaretler için Mardin’e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Oktay, İl Başkanı Mehmet Uncu, Milletvekili Faruk Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve ilçe başkanları tarafından karşılandı. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Oktay, sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mardin’in parti açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Oktay, “Mardin, her zaman güçlü duruşuyla partimizin örnek illerinden biri olmuştur” dedi.

        Program sonrası konuşan İl Başkanı Mehmet Uncu ise “Sayın Fuat Oktay’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Teşkilatımız adına verimli ve sıcak bir buluşma oldu” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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