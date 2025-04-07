Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakalandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülen Ahmet Durak'ın (32) cinayetin şüphelisi E.M., yakalandı.

Olay, 2 Nisan'da saat 00.10 sıralarında Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi, R.H'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu bildirildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, bu sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI