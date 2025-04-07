Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmen, toprağa verildi

        İSTANBUL'da, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğretmen Metin Toprak (34), memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmen, toprağa verildi
        ABONE OL

        İSTANBUL’da, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğretmen Metin Toprak (34), memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle, 5 Nisan’da İstanbul’daki bir hastanede kapalı kalp ameliyatı olan Dargeçit Altunkaynak İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Metin Toprak, iddiaya göre operasyon sonrası komplikasyonlar oluştuğu gerekçesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Toprak, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Metin Toprak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesine getirildi. Toprak’ın cenazesine Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, önceki dönem İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dargeçit Sefa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Toprak’ın cenazesi, ilçe merkezindeki Mıcırsafa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınları, defin töreninin ardından Tepebaşı Mahallesi’nde taziyeleri kabul etti.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Metin Toprak’ın ölümünde hastanenin ihmali olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Banyoda akıma kapılıp öldü
        Banyoda akıma kapılıp öldü
        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme ya...
        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme ya...
        Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakaland...
        Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakaland...
        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Mardin'de 'Uzak Şehir' bereketi
        Mardin'de 'Uzak Şehir' bereketi
        Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
        Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı