Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı (2)

Mardin’in Derik ilçesinde etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı. Evlerin balkonları ve araçların üzerleri ise tozla kaplandı. Toz nedeniyle maske takan Sedat Özdemir, “Toz taşınımından dolayı etkilendik. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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