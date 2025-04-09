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        Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı (2)

        DERİK'TEVATANDAŞLAR MASKE İLE SOKAĞA ÇIKTIMardin'in Derik ilçesinde etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:02
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        Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı (2)
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        DERİK’TEVATANDAŞLAR MASKE İLE SOKAĞA ÇIKTI

        Mardin’in Derik ilçesinde etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı. Evlerin balkonları ve araçların üzerleri ise tozla kaplandı. Toz nedeniyle maske takan Sedat Özdemir, “Toz taşınımından dolayı etkilendik. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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