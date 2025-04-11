Mardin 1969 Spor'a 4 maç seyircisiz oynama cezası

TFF'den yapılan açıklamada, Mardin 1969 Spor ile 7 Eylül Turgutluspor arasında oynanan 3’üncü Lig 4’üncü Grup mücadelesindeki saha olayları nedeniyle, PFDK tarafından Mardin 1969 Spor’a kendi sahasında 4 maç seyircisiz oynama cezası verildiği belirtildi.

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