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        Mardin 1969 Spor'a 4 maç seyircisiz oynama cezası

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mardin 1969 Spor'a 4 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:40
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        Mardin 1969 Spor'a 4 maç seyircisiz oynama cezası
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mardin 1969 Spor'a 4 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, Mardin 1969 Spor ile 7 Eylül Turgutluspor arasında oynanan 3’üncü Lig 4’üncü Grup mücadelesindeki saha olayları nedeniyle, PFDK tarafından Mardin 1969 Spor’a kendi sahasında 4 maç seyircisiz oynama cezası verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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