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        Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı (2)

        TUTUKLANDILARMardin'inKızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan Mahmut Deniz (28) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, oto kiralama işletmecisi olan Musa A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:25
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        Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Mardin’inKızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan Mahmut Deniz (28) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, oto kiralama işletmecisi olan Musa A. (22) ile amcasının oğlu Mustafa A. (27), gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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