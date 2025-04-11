Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı (2)

Mardin’inKızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan Mahmut Deniz (28) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, oto kiralama işletmecisi olan Musa A. (22) ile amcasının oğlu Mustafa A. (27), gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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