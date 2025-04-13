Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR'ın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada anne-baba ve 4 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı
        ABONE OL

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR’ın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada anne-baba ve 4 çocuğu yaralandı.

        Kaza, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi, Güney çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Selim K. (36) yönetimindeki 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araçla çarparak şarampole devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü Selim K., eşi Sultan K. (32), çocukları Halime K. (11), Mehmet Ali K. (10), Mehmet Emin K. (9) ve Musa K. (1) yaralandı. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Metrelerce havaya fırladı
        Metrelerce havaya fırladı
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Kız öğrenciyi darp eden 4 öğrenci tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 öğrenci tutuklandı
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de mahallelilerden kavga ihbarına giden polislere pastalı kutlama
        Mardin'de mahallelilerden kavga ihbarına giden polislere pastalı kutlama
        Mardin Valisi Akkoyun: MARSU'nun 11 yıllık elektrik borcu, belediyenin öz k...
        Mardin Valisi Akkoyun: MARSU'nun 11 yıllık elektrik borcu, belediyenin öz k...
        MARSU'nun 11 yıllık elektrik borcu sıfırlandı
        MARSU'nun 11 yıllık elektrik borcu sıfırlandı
        Mardin'de zincirleme kazada hafif ticari araç alev aldı; 1 yaralı
        Mardin'de zincirleme kazada hafif ticari araç alev aldı; 1 yaralı
        Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı...
        Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı...