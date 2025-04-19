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        Mardin'de 137 bin tonluk buğday vurgununda 9 tutuklama

        MARDİN'deToprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:00
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        Mardin'de 137 bin tonluk buğday vurgununda 9 tutuklama
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        MARDİN'deToprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        TMO'nun çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'de de konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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