Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı

        MARDİN ile Midyat ilçesinde Süryani vatandaşlar, Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı'nı düzenlenen ayinlerle kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN ile Midyat ilçesinde Süryani vatandaşlar, Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı'nı düzenlenen ayinlerle kutladı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi 1. Cadde üzerinde bulunan Kırklar Kilisesi'ne sabah erken saatlerde gelen Süryani vatandaşlar, çocukları ile girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı, mum yakılıp dileklerde bulunuldu. Kilise çıkışında da Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi.

        Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, önemli bir bayramı kutladıklarını belirterek, “Özellikle Gazze'de yapılan zulme ve Ukrayna'daki Rusya ile olan savaşlar... Bütün savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda bütün herkes için bütün dünya için dua yapıyoruz. Barışın sağlanmasını diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı’nı kutluyoruz. 4 bayramı hep birlikte dolu dolu Süryani’siyle, Müslüman’ıyla kardeşlik içerisinde, birbirimize saygılı bir şekilde kutluyoruz ve bunu bütün dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

        AVRUPA’DA GELEN SÜRYANİLER MİDYAT’TA KUTLADI

        1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika ülkelerinde yaşayan Süryaniler de bayramı ana vatanlarında kutlamak için Midyat'a akın etti. Paskalya kutlamaları, tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde kiliseye gelenler, çocukları ile birlikte dua etti. Ayin süresince korolar ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde kadınların zılgıtları eşliğinde ellerindeki mumlarla tur attı. Ayinin ardından kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirinin bayramını kutladı. Kilise çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olarak kabul edilen boyalı yumurtalar dağıtıldı. Binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan yumurtalar tokuşturuldu. Yaklaşık 3 saat devam eden ayinin ardından Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, misafirlerin tebriklerini kabul etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinni de katılığı Paskalya Bayramı üç gün devam edecek.

        Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, “Bu bayram insanlığa bereket, huzur getirsin inşallah. Aramızda çok değişik ülkelerden milletimiz toplanmış bulunmakta. Çok coşkulu günler, çok sevinçli, çok huzur ve barış günler yaşıyoruz burada, Turabdin’de, Türkiye’de. Burada çok sevinçliyiz. İnşallah bu bayram bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirsin” dedi.

        Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker de “Bütün Süryani ve bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyoruz. Bugün gördüğünüz şekilde bugün çok başka bir hava vardı bizim burada, Midyat’ta, Turabdin bölgemizde. Bildiğiniz kadarıyla Avrupa’dan çok kişi geldi. Yani binlerce kişi gelmiş Turabdin’e ve akın akın insanlar geliyor. Niye? kendi bayramlarını burada kutlamak istediler. Çünkü burada bayram havası bambaşka oluyor. Onun için bu bayram nedeniyle bütün dünyaya huzur, barış getirmesini diliyoruz. Bir ayda üç bayram kutladık. Birincisi Müslüman kardeşlerimizinki 1 Nisan’da kutladık. Ondan sonra 16 Nisan’da Ezidi kardeşlerimizin bayramı kutladık. Bugün de 20 Nisan bizim Süryanilerin bayramını kutladık. Bu bayram vesilesiyle bütün dünyaya yine de huzur olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
        Almanya'dan gelen çoğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran ka...
        Almanya'dan gelen çoğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran ka...
        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişki...
        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişki...
        Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı
        Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı
        Pazarcıyı boğazını keserek öldüren şüpheli, sınır kapısında yakalandı
        Pazarcıyı boğazını keserek öldüren şüpheli, sınır kapısında yakalandı
        İstinafın bozduğu cinayet davası yeniden görüldü; aranan 2 kişi firardayken...
        İstinafın bozduğu cinayet davası yeniden görüldü; aranan 2 kişi firardayken...