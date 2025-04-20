Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı

MARDİN ile Midyat ilçesinde Süryani vatandaşlar, Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı'nı düzenlenen ayinlerle kutladı.

Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi 1. Cadde üzerinde bulunan Kırklar Kilisesi'ne sabah erken saatlerde gelen Süryani vatandaşlar, çocukları ile girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı, mum yakılıp dileklerde bulunuldu. Kilise çıkışında da Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi.

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, önemli bir bayramı kutladıklarını belirterek, “Özellikle Gazze'de yapılan zulme ve Ukrayna'daki Rusya ile olan savaşlar... Bütün savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda bütün herkes için bütün dünya için dua yapıyoruz. Barışın sağlanmasını diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı’nı kutluyoruz. 4 bayramı hep birlikte dolu dolu Süryani’siyle, Müslüman’ıyla kardeşlik içerisinde, birbirimize saygılı bir şekilde kutluyoruz ve bunu bütün dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

AVRUPA’DA GELEN SÜRYANİLER MİDYAT’TA KUTLADI 1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika ülkelerinde yaşayan Süryaniler de bayramı ana vatanlarında kutlamak için Midyat'a akın etti. Paskalya kutlamaları, tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde kiliseye gelenler, çocukları ile birlikte dua etti. Ayin süresince korolar ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde kadınların zılgıtları eşliğinde ellerindeki mumlarla tur attı. Ayinin ardından kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirinin bayramını kutladı. Kilise çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olarak kabul edilen boyalı yumurtalar dağıtıldı. Binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan yumurtalar tokuşturuldu. Yaklaşık 3 saat devam eden ayinin ardından Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, misafirlerin tebriklerini kabul etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinni de katılığı Paskalya Bayramı üç gün devam edecek.