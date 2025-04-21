Mahalleli, boş kalan kilisenin bahçesinden eski komşularını arayıp bayramlarını kutladı

MARDİN’in Derik ilçesi Kale Mahallesi halkı, muhtar Engin Demir ile birlikte tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin bahçesinde, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç eden eski Ermeni komşularını arayıp Paskalya Bayramı’nı kutladı. Muhtar Demir, “Daha önce burada yaşayan Ermeni kardeşlerimizden, bugün hiç kimse burada yaşamıyor. Bu münasebetle onları telefonla arayıp bayramlarını kutladık” dedi.

Hristiyanlığın önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirilişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı, Türkiye’de de kutlandı. Derik ilçesinde Kale Mahallesi halkı, muhtar Engin Demir ile birlikte 375 yıllık bir tarihe sahip Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin bahçesine gelerek İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç eden Ermeni komşularını görüntülü arayarak, bayramlarını kutladı. Mahalleli, kilisenin sorumlusu olan ve bir süredir ailesinin bulunduğu İstanbul’da kalan komşuları Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu’yla da görüntülü konuşup, bayramlaştı.

Bayramlaşmaya öncülük eden mahalle muhtarı Engin Demir, “Daha önce burada yaşayan Ermeni kardeşlerimizden, bugün hiç kimse burada yaşamıyor. Bu münasebetle onları telefonla arayıp bayramlarını kutladık” diye konuştuk.