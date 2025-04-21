Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mahalleli, boş kalan kilisenin bahçesinden eski komşularını arayıp bayramlarını kutladı

        MARDİN'in Derik ilçesi Kale Mahallesi halkı, muhtar Engin Demir ile birlikte tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nin bahçesinde, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç eden eski Ermeni komşularını arayıp Paskalya Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahalleli, boş kalan kilisenin bahçesinden eski komşularını arayıp bayramlarını kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’in Derik ilçesi Kale Mahallesi halkı, muhtar Engin Demir ile birlikte tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin bahçesinde, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç eden eski Ermeni komşularını arayıp Paskalya Bayramı’nı kutladı. Muhtar Demir, “Daha önce burada yaşayan Ermeni kardeşlerimizden, bugün hiç kimse burada yaşamıyor. Bu münasebetle onları telefonla arayıp bayramlarını kutladık” dedi.

        Hristiyanlığın önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirilişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı, Türkiye’de de kutlandı. Derik ilçesinde Kale Mahallesi halkı, muhtar Engin Demir ile birlikte 375 yıllık bir tarihe sahip Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin bahçesine gelerek İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç eden Ermeni komşularını görüntülü arayarak, bayramlarını kutladı. Mahalleli, kilisenin sorumlusu olan ve bir süredir ailesinin bulunduğu İstanbul’da kalan komşuları Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu’yla da görüntülü konuşup, bayramlaştı.

        Bayramlaşmaya öncülük eden mahalle muhtarı Engin Demir, “Daha önce burada yaşayan Ermeni kardeşlerimizden, bugün hiç kimse burada yaşamıyor. Bu münasebetle onları telefonla arayıp bayramlarını kutladık” diye konuştuk.

        Mahallede oturan İrfan Özcan, “Derikli hemşehrilerimizin eski komşuları olarak Paskalya Bayramı’nı kutlamaya geldik. Şeker dağıttık, telefonla onların bayramını kutladık” ifadelerini kullandı.

        ‘ONLAR İÇİN GELDİK’

        Sultan Demirel de (75), “Biz onların yanına geliyorduk. Onların bayramını kutluyorduk. Şimdi onlar burada yok. Biz onlar için geldik” dedi.

        Neclanur Pılsın (10) ise “Dedelerimiz, babalarımız buraya bayrama geliyorlardı. Artık onlar yok. Biz onların bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

        ‘ORADA OLMAYI ÇOK İSTERDİM’

        Kilisede toplanan çocuklara verilen bayram şekerinin ardından kilisenin sorumlusu olan Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu da görüntülü arandı. Sabuncu, “Orada olmayı, sizlerle bayramlaşmayı çok isterdim. Orada olmadığımdan dolayı benim görevimi en güzel şekilde yaptınız, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci icazet aldı
        Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci icazet aldı
        Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı
        Mardin ve Midyat'ta Paskalya Bayramı kutlandı
        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
        Derik Kaymakamı Bayraklı, ikinci etap doğalgaz çalışmasını inceledi
        Almanya'dan gelen çoğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran ka...
        Almanya'dan gelen çoğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran ka...
        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişki...
        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişki...
        Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı
        Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı