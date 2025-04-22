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        Yola kapan atan polise otomobiliyle çarpan kaçakçılık şüphelisi ile 2 iş birlikçisi tutuklandı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarpan kaçakçılık şüphelisi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:35
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        Yola kapan atan polise otomobiliyle çarpan kaçakçılık şüphelisi ile 2 iş birlikçisi tutuklandı
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan ve yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarpan kaçakçılık şüphelisi R.U. ile 2 iş birlikçisi tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesinde, uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaçan sürücü R.U., İ.İ. ile birlikte otomobilini bırakıp, E.A.’nın aracıyla kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. R.U.'nun aracında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler R.U., İ.İ. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.U., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’, İ.İ., ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’, E.A. ise ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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