Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Babası sopa ve çekiçle öldürülen Gülseren: Bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı

        MARDİN'deişe giderken sopa ve çekiçle dövülerek öldürülen Resul Derin'in (40) kızı Gülseren Derin (16), davanın 2'nci duruşmasına tekerlekli sandalyeyle geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babası sopa ve çekiçle öldürülen Gülseren: Bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'deişe giderken sopa ve çekiçle dövülerek öldürülen Resul Derin'in (40) kızı Gülseren Derin (16), davanın 2'nci duruşmasına tekerlekli sandalyeyle geldi. Gülseren Derin, "Bacağımdan ameliyat olmuştum. Babam sürekli beni götürüp getiriyordu. Babam yok, şu an bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı. Mağduruz, sadece hak istiyoruz" dedi.

        Olay, 22 Haziran 2024'te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kuzen oldukları belirlenen Abdulvahap ve Selahattin Acet'i, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        'BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU'

        Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu" dedi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet, maktulün eşi Masiya ile 5 çocuğu da mahkeme salonunda hazır bulundu. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada sanıklar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Delil poşetinin içinde bulunan 1'i kırık vaziyette 2 parça halindeki ahşap sopa da duruşma salonuna getirildi. Öte yandan, dava dosyasına yeni görüntüler de eklendi. Görüntülerde; sanıkların maktulü izledikleri, 09 ADP 721 plakalı beyaz hafif ticari araçla takip ettikleri ve sonra eylemi gerçekleştirdikleri görüldü. Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına dikkat çekerek sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin reddine ve duruşmanın 27 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

        'SADECE ADALET İSTİYORUZ'

        Duruşması sonrası DHA'ya konuşan Resul Derin'in kızı Gülseren Derin, babasının canice katledildiğini ve adalet istediğini söyledi. Gülseren, "Ankara'da 4 yıldır tedavi görüyordum. Bacağımdan ameliyat olmuştum. Babam sürekli beni götürüp getiriyordu. Babam yok, şu an bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı. Mağduruz, sadece hak istiyoruz" dedi. Resul Derin'in diğer kızı Medine Derin (14) de "Babamın tek suçu soyadının Derin olması. Bu yüzden katledildi. Babam sadece okumamızı istiyordu, bu yüzden buraya geldik ve babamın katledildiğini gördük. Sadece adalet istiyoruz. Benim babam devlet memuruydu. Babamın katillerinin en ağır şekilde ceza almalarını istiyoruz" diye konuştu. Resul Derin’in eşi Masiya Derin ise adalet istediğini ve tutuklu sanıkların bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        'BİNASININ DIŞ CEPHE İŞİNİ KATİLİNE YAPTIRMIŞ'

        Derin ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, "Duruşmada hakim bey, maktule vurulan sopayı getirdi. Sopa ikiye ayrılmış. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Daha önce bir husumetleri olmadığına dair tanıklar dinlendi. Müvekkilimiz daha önce binasının dış cephe montalama işini bile maalesef katiline yaptırmış. Bununla ilgili de şirkete yazı yazdık. Bizler 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ceza alacaklarını biliyoruz. Tek istediğimiz; indirim yapılmaması ve azmettiricilerin de ceza almasıdır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 1 milyar TL'lik vurgunda tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL tu...
        Mardin'de 1 milyar TL'lik vurgunda tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL tu...
        Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
        Derik Kaymakamı Bayraklı'dan kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan sürp...
        Derik Kaymakamı Bayraklı'dan kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan sürp...
        "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı
        "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı
        Mardin'in 5 ilçesinde 5 bin 80 metrelik içme suyu hattı tamamlandı
        Mardin'in 5 ilçesinde 5 bin 80 metrelik içme suyu hattı tamamlandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara sinema sürprizi
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara sinema sürprizi