Babası sopa ve çekiçle öldürülen Gülseren: Bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı

MARDİN'deişe giderken sopa ve çekiçle dövülerek öldürülen Resul Derin'in (40) kızı Gülseren Derin (16), davanın 2'nci duruşmasına tekerlekli sandalyeyle geldi. Gülseren Derin, "Bacağımdan ameliyat olmuştum. Babam sürekli beni götürüp getiriyordu. Babam yok, şu an bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı. Mağduruz, sadece hak istiyoruz" dedi.

Olay, 22 Haziran 2024'te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kuzen oldukları belirlenen Abdulvahap ve Selahattin Acet'i, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU' Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu" dedi. YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet, maktulün eşi Masiya ile 5 çocuğu da mahkeme salonunda hazır bulundu. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada sanıklar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Delil poşetinin içinde bulunan 1'i kırık vaziyette 2 parça halindeki ahşap sopa da duruşma salonuna getirildi. Öte yandan, dava dosyasına yeni görüntüler de eklendi. Görüntülerde; sanıkların maktulü izledikleri, 09 ADP 721 plakalı beyaz hafif ticari araçla takip ettikleri ve sonra eylemi gerçekleştirdikleri görüldü. Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına dikkat çekerek sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin reddine ve duruşmanın 27 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.