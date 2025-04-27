Derik'te öğrenciler, eğitim programıyla çömlekçilik ile tanıştı

MARDİN’in Derik ilçesindeki kırsal Çadırlı İlk ve Ortaokulu’nda 100 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ‘Maarif Eğitim Programı’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle ilk kez çömlekçilik ile tanıştı.

MEB tarafından yürütülen ‘Maarif Eğitim Programı’ kapsamında, Derik ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Çadırlı İlk ve Ortaokulu’ndaki 100 öğrenciye yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Okulun sanat atölyesinde okul yönetimi, öğretmen ve velilerin iş birliğiyle organize edilen etkinlikte öğrenciler, ilk kez çömlekçilik ile tanıştı. Çömlek yapım süreci, kil şekillendirme, modelleme ve tornada çömlek yapma gibi temel teknikler, çömlek sanatçıları usta öğreticiler Nurettin ve Agrin Çakmak tarafından öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sürecinin ardından öğrenciler, torna başına geçerek kendi çömleklerini yapma fırsatı buldu. Ortaya çıkan el emeği ürünler ise okulda sergilendi. Etkinliğin kültürel değerleri yaşatmayı ve öğrencilere sanatı tanıtmayı hedeflediğini belirten Okul Müdürü Engin Aktaş, “Etkinliğe okulumuzda 100 öğrencimiz katıldı. Yaparak ve yaşayarak yapılan bir etkinlik olduğu için çok daha verimli oldu. Öğrencilerin bu konuda ilgisi daha çok arttı. Hem velilerimizden hem öğrencilerimiz bayağı ilgi gördü. Bu etkinliklerin kırsal mahallelerde yapılması çok daha sağlıklıdır. Öğrencilerin, okula olan bağlılığını da arttırmasında faydalı olmaktadır” dedi.

‘KIRSAL BÖLGELERDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Çömlek sanatçısı usta öğretici Nurettin Çakmak da eşiyle birlikte okullarda çocuklarla çömlek sanatını buluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Ben ve eşim, sene başından bu yana proje kapsamında okullara gidiyoruz. İkimiz usta öğreticiyiz, daha çok kırsal bölgelerde çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Birebir torna başında çömlek deneyimi yaşıyorlar. Çömlek, maalesef şu an unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan bir tanesi ve insanoğluyla var olmuş bir el sanatıdır. Ancak şu an maalesef sayı olarak çok azaldı ve biz ikili olarak okullara gidip çömlek sanatını, seramik sanatını çocuklarla buluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Usta öğretici Agrin Çakmak ise, çocukları sanatla buluşturmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Baş ve Çağlar Bozkurt ise emeği geçenlere teşekkür etti.