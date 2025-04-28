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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesidir

        MARDİN'de düzenlenen 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu; Türkiye Sohbetleri' toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin son 30 yılda Avrupa'da en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:20
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesidir
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        MARDİN’de düzenlenen ‘Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu; Türkiye Sohbetleri’ toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye’nin son 30 yılda Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi.

        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu adı altında yapılan Türkiye Sohbetleri toplantılarının Mardin ayağı, bir otelin konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Türkiye Sohbetleri Programı’nın amacı ile Mardin’in sosyal ve kültürel zenginlileri içerisinde barındıran toplumsal ruhun birbiriyle örtüştüğünü söyledi. Vali Akkoyun, “Bugün burada, Mardin’in hoşgörü ve dayanışma ikliminde yapılacak her bir konuşma, ortaya konulan her bir fikir ve öneri Türkiye Yüzyılı hedeflerimize katkı sunarak, ortak geleceğimizi daha güçlü temeller üzerine inşa etmemize imkân sağlayacaktır. Hep birlikte, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ için ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

        ‘TÜRKİYE SOHBETLERİ BİRÇOK KONUYU KONUŞTUĞUMUZ PLATFORMDUR’

        Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da, “Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu, ‘Türkiye Sohbetleri’ adı altında ‘Türkiye eksenli neler yapılabilir, nasıl görüyoruz, dünyayı nasıl okuyoruz, Türkiye'nin gidişatını nasıl okuyoruz’ gibi konuları konuştuğumuz bir platformdur” diye konuştu.

        ‘DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İLK 10 EKONOMİSİ ARASINDA OLABİLİRİZ’

        Ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Mardin’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Tarım, turizm, taşımacılık, ticaret ve beşinci T ise tarihtir. Burası tarihin yazıldığı yerdir. Bu anlamda Mardin’i bir marka olarak düşündüğümüzde bu özelliklerine daha çok çalışmamız lazımdır. Türkiye, son 30 yılda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesidir. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci sıradayız. Birinci sırada Çin var, ikinci sırada Türkiye var. Demir çelik üretiminde Avrupa’da beşinciyiz. Çimento üretiminde Avrupa’nın birincisiyiz. Bizler eğer İHA ve SİHA üretiminde dünyada ikinci sıraya geliyorsak, turizm faaliyetinde dünyada altıncı sıraya geliyorsak dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasında olabiliriz. Pek çok başlıkta bunu başarmışız. Şunu ifade etmek isterim; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında biz bir Türkiye mucizesi görüyoruz. Dünya ölçeğinde başarılara imza atan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu.”

        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu Projesi’nin siyasi bir partinin veya ittifakın projesi olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise “Türkiye Yüzyılı Projesi, devletimizin milli bir vizyon projesidir” dedi.

        Toplantı basına kapalı devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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