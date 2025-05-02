Mardin'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki otogar girişinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Derbas B. (20) ile Necmeddin B. (56), tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derbas B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; panik anları, bir kadının çocuğunu korumaya çalışması ve taraflardan birinin hafif ticari araçla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.