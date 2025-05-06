Jandarma, firari hükümlüyü düğünde bağlama çalarken yakaladı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir düğünde bağlama çalarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, E.A.’nın ilçedeki bir düğün salonunda olduğu belirlendi. Firari hükümlü E.A., düğün salonuna düzenlenen operasyonda bağlama çalarken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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