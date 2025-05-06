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        Jandarma, firari hükümlüyü düğünde bağlama çalarken yakaladı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:15
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        Jandarma, firari hükümlüyü düğünde bağlama çalarken yakaladı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir düğünde bağlama çalarken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, E.A.’nın ilçedeki bir düğün salonunda olduğu belirlendi. Firari hükümlü E.A., düğün salonuna düzenlenen operasyonda bağlama çalarken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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