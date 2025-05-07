Kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerinin kapısını parçalayıp kaçtı; o anlar kamerada

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerine ait bir dairenin kapısını çekiç, balta ve levyelerle parçalayıp kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.47’de Kızıltepe ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 4 şüpheli, kar maskesi takarak husumetlilerinin dairesinin olduğu apartmana geldi. Şüpheliler, çekiç, balta ve levyelerle dairenin kapısına zarar verip, kaçtı. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anı, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kar maskeli şüphelilerin dairenin bulunduğu kata merdivenle geldikleri, bu sırada açılan asansördeki kişiye ‘git’ işareti yaparak kattan uzaklaştırdıkları, fark ettikleri güvenlik kamerasını kırmaya çalıştıkları ve yanında getirdikleri çekiç, balta ve levyelerle dairenin kapısına zarar verdikleri anlar yer aldı.