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        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada Mehmet Emin Duman (21), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:15
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        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada Mehmet Emin Duman (21), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 18 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACB 177 plakalı otomobil, Mehmet Emin Duman'ın (21) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duman, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Duman, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duman'ın hayati tehlikesi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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