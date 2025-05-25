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        Mardin'de 155 dönüm ekili buğday yandı

        MARDİN'in Kızıltepe ile Nusaybin ilçelerinde buğday ekili arazilerde çıkan yangında toplamda 155 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:20
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        Mardin'de 155 dönüm ekili buğday yandı
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        MARDİN’in Kızıltepe ile Nusaybin ilçelerinde buğday ekili arazilerde çıkan yangında toplamda 155 dönüm alan zarar gördü.

        Kızıltepe ilçesi kırsal Çitlibağ Mahallesi’nde bilinmeyen nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Nusaybin ilçesinde ise kırsal Yazyurdu Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 55 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Her iki tarlada çıkan yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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