Mardin'de 155 dönüm ekili buğday yandı

Her iki tarlada çıkan yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Nusaybin ilçesinde ise kırsal Yazyurdu Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 55 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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