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        Pazarda çantası çalındı, ekiplerin yardımıyla evine girebildi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde pazarda alışveriş yaparken, anahtarlarının da içinde olduğu çantası çalınan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:20
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        Pazarda çantası çalındı, ekiplerin yardımıyla evine girebildi
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde pazarda alışveriş yaparken, anahtarlarının da içinde olduğu çantası çalınan G.A. adlı kadın, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla evine girebildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Hükümet Konağı Caddesi'nde kurulan çarşamba pazarında meydana geldi. G.A. isimli kadın, alışveriş yaparken el arabasına bıraktığı, cep telefonu, cüzdan ve ev anahtarlarının içinde olduğu çantasının, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığını fark etti. G.A.’nın polise şikayetinin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çantası çalındığı için Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi’ndeki evine giremeyen G.A., polisten yardım istedi. Polis ekipleri de durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği’ne iletti. Adrese gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle eve balkondan girip, kapıyı açtı. Evine girebilen G.A., kendisine destek olan polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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