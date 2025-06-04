Mardin'de 350 dönüm buğday ekili alan yandı (2)

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde hızını artıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada birçok evin çatısı uçarken, gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sokaktaki vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada, esnafların bayram nedeniyle hazırladığı şeker ve elbise tezgahları uçuştu. Yaklaşık 1 saat süren fırtınanın ardından itfaiye ekipleri, uçarak elektrik tellerine takılan çatıları indirmek için çalışma başlattı.

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