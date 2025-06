Arkadaşına hesabını kullandırıp, gelen paranın ardından tutuklanan Ömer'in kız arkadaşına tehdit

MARDİN’de iddiaya göre 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşı A.K.’ye kullandırtan, hesaba gelen 150 bin TL nedeniyle yürütülen bir soruşturmada ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanan Ömer Marık’ın (18) kız arkadaşı Bedia Aktı, tehdit edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aktı, “Ömer’i savunduğum, A.K.’nin ismini verdiğim için ve avukat tuttuğumuz için de ayrıca tehdit ediyorlar. Şu an tehdit altındayım, can güvenliğim yok. A.K., beni arayarak, ‘eğer cezaevine girersem hepiniz görürsünüz’ diye tehditler savuruyor” dedi.

Kentte yaşayan Ömer Marık’a, bir süre önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin TL göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.’ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada ‘Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı. Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı. Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

DHA’ya konuşan Bedia Aktı, Ömer’in kandırıldığını belirterek, asıl suçluların da kendisini tehdit eden kişiler olduğunu savundu. Aktı, “Ömer’in hakkını savunduğum için tehdit ediliyorum. İsmini verdiğim için ve avukat tuttuğumuz için de ayrıca tehdit ediyorlar. Şu an tehdit altındayım, can güvenliğim yok. A.K., beni arayarak, ‘eğer cezaevine girersem hepiniz görürsünüz’ diye tehditler savuruyor. A.K., Ömer’e ‘banka hesabım bloke olmuş, bir yerde alacağım var, senin hesabını kullanabilir miyim?’ dedi. Ömer de ‘sana güveniyorum, bir şey olmaz’ dedi. A.K. de ‘Ben sana yanlış yapmam’ dedi. Sonra de hesabını kullandı, aradan birkaç gün geçti. Ömer’e 8 bin TL’yi hesabını kullandığı için yardım amaçlı verdi. İşte ‘kredi borcunu ödersin’ dedi. Ömer, hesabını verirken dolandırıcılık parasının geleceğini bilmiyordu. Asıl suçlular dışarda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar, hiçbir suçu olmayan çocuk cezaevinde. Ömer’in serbest kalmasını ve bizi tehdit eden asıl suçluların da yakalanmasını istiyorum. Bir an önce, çünkü suçsuz yere yatıyor ve bu bizim için çok acı” dedi.