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        Arkadaşına hesabını kullandırıp, gelen paranın ardından tutuklanan Ömer'in kız arkadaşına tehdit

        MARDİN'de iddiaya göre 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:15
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        Arkadaşına hesabını kullandırıp, gelen paranın ardından tutuklanan Ömer'in kız arkadaşına tehdit
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        MARDİN’de iddiaya göre 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşı A.K.’ye kullandırtan, hesaba gelen 150 bin TL nedeniyle yürütülen bir soruşturmada ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanan Ömer Marık’ın (18) kız arkadaşı Bedia Aktı, tehdit edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aktı, “Ömer’i savunduğum, A.K.’nin ismini verdiğim için ve avukat tuttuğumuz için de ayrıca tehdit ediyorlar. Şu an tehdit altındayım, can güvenliğim yok. A.K., beni arayarak, ‘eğer cezaevine girersem hepiniz görürsünüz’ diye tehditler savuruyor” dedi.

        Kentte yaşayan Ömer Marık’a, bir süre önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin TL göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.’ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada ‘Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı. Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı. Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        ‘DOLANDIRICILIK PARASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

        Ömer Marık, ifadesinde arkadaşı A.K.’yi suçlayarak, “Yaklaşık 1 yıldır arkadaşım olan ve çok fazla samimiyetimiz bulunmayan arkadaşım bana ‘benim hesabım da bloke var, senin hesabını kullanabilir miyim’ dedi. Bir yerden para geleceğini söyledi. Ben de inandım. Benim hesabıma 150 bin TL para transferi yapıldı. Ben bu parayı bankadan kendim giderek çektim. Daha sonra bankadan çıktım ve parayı teslim ettim. Bu parayı teslim ettiğimde bana 8 bin TL parayı da elden verdi. Daha sonra ben de kredi borcumu ödedim. Ben gönderilen paranın dolandırıcılık suçuna konu bir para olduğunu bilmiyordum. Bana bir alacağının olduğunu söyledi” dedi.

        ‘CEZAEVİNE GİRERSEM SENİ YAŞATMAM’

        Ömer Marık’ın kız arkadaşı Bedia Aktı, Ömer’i savunup asıl suçlarının ismini verdiği gerekçesiyle tehdit edildiğini öne sürerek Artuklu Polis Merkezi’ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Aktı, suç duyurusu dilekçesinde, “Ömer Marık benim erkek arkadaşım olur. Bir buçuk ay önce Ömer ile eski Mardin’de kafede buluştuğumuz esnafa Ömer’in arkadaşı A.K. laf arasında Ömer’e hitaben ‘Artık sen de dolandırıcılık statüsüne girdin. Seni bugün yarın alırlar. Cezaevine gidersin artık’ dedi. Ömer de ‘niye cezaevine gireceğim’ diye tepki gösterdi. A.K. de ‘Sen bana kartlarını verdin, ben de kartlarınla dolandırıcılık yaptım’ dedi. Sonra da ‘eğer ismimi verirseniz ikinizin de başını yakarım’ diye tehditlerde bulundu. Ömer cezaevine girdikten sonra WhatsApp üzerinde beni arayarak, ‘Siz benim ismimi vermişsiniz, eğer bana bir şey olursa cezaevine girersem sizi yaşatmam. Ben tek başıma bu işleri yapmıyorum’ dedi. Beni tehdit eden A.K ile ortağı olduğunu söylediği Ö.Ç.’den şikayetçiyim” dedi.

        ‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

        DHA’ya konuşan Bedia Aktı, Ömer’in kandırıldığını belirterek, asıl suçluların da kendisini tehdit eden kişiler olduğunu savundu. Aktı, “Ömer’in hakkını savunduğum için tehdit ediliyorum. İsmini verdiğim için ve avukat tuttuğumuz için de ayrıca tehdit ediyorlar. Şu an tehdit altındayım, can güvenliğim yok. A.K., beni arayarak, ‘eğer cezaevine girersem hepiniz görürsünüz’ diye tehditler savuruyor. A.K., Ömer’e ‘banka hesabım bloke olmuş, bir yerde alacağım var, senin hesabını kullanabilir miyim?’ dedi. Ömer de ‘sana güveniyorum, bir şey olmaz’ dedi. A.K. de ‘Ben sana yanlış yapmam’ dedi. Sonra de hesabını kullandı, aradan birkaç gün geçti. Ömer’e 8 bin TL’yi hesabını kullandığı için yardım amaçlı verdi. İşte ‘kredi borcunu ödersin’ dedi. Ömer, hesabını verirken dolandırıcılık parasının geleceğini bilmiyordu. Asıl suçlular dışarda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar, hiçbir suçu olmayan çocuk cezaevinde. Ömer’in serbest kalmasını ve bizi tehdit eden asıl suçluların da yakalanmasını istiyorum. Bir an önce, çünkü suçsuz yere yatıyor ve bu bizim için çok acı” dedi.

        ‘AVUKAT YARDIMI ALDIKLARI İÇİN TEHDİT EDİLİYORLAR’

        Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise şunları söyledi:

        “Benim müvekkilim Ömer Marık, hesabını 8 bin TL karşılığında bilerek kiralatmamış. ‘Benim hesabım blokeli, alacağım para hesabına gelecek’ demiş. Sonra verdiği 8 bin TL’yi ise ‘borçların var, al borcunu öde’ diyerek sözde yardım amaçlı vermiş ve Ömer de almış. Müvekkilim bunun suç olduğunu bilmiyor. Gelen paranın suç teşkil ettiğini bilmiyor. Bunu daha sonra öğreniyor. Öğrendikten sonra da hem ailesi hem de kız arkadaşı tehdide maruz kaldılar. Bir ay önce çıkan bir Yargıtay kararı var. İşte kişi harçlığı karşılığında hesabını kiraya vermiş ve beraat etmiş. Fakat benim müvekkilim, bunu isteyerek bile yapmadı. Daha da mağdur burada, şu an benim müvekkilim içerde tutukluyken, asıl suçlular da ve örgütü yöneten insanlar kaçış planları yapıyorlar. Son dönemlerde bize gelen bu gibi dosyalarda tutuklananların hepsi mağdur, avukat yardımı için bile tehdit ediliyorlar.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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