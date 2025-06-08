Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (2)

Mardin’in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı arazi kavgasında ölen kişinin Ahmet Boz olduğu belirlendi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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