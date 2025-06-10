Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        İzmir'de kazada ölen 3 kardeş, Mardin'de yan yana toprağa verildi

        İZMİR'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin'de yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de kazada ölen 3 kardeş, Mardin'de yan yana toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İZMİR'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin'de yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolunda Keler mevkisinde meydana geldi. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı 35 CLF 493 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran yönetimindeki 35 ZY 756 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan Nazlı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan ile ablaları Emine ve Fatma Baran yaşamını yitirdi. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobilin sürücüsü S.U. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

        Bayram ziyaretinden Menderes'teki evlerine dönerken kazada ölen Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı, dün, İzmir Kemalpaşa'da toprağa verildi. Galericilik yapan ve tarım ürünleri alım satım işiyle de ilgilendiği öğrenilen Nazlı çiftinin yaralı kızları Zeynep Nazlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Eda Doğa Doyuran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

        MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİLER

        Kazada ölen Sultan, ablaları Emine ve Fatma Baran'ın cenazeleri ise bugün sabah saatlerinde hava yoluyla memleketleri Mardin'e getirildi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan yakınları tarafından alınan 3 kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, gözyaşlarıyla ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken yaşandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Elif başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli koca tutuklandı!
        Elif başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli koca tutuklandı!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!

        Benzer Haberler

        İzmir'deki trafik kazasında ölen 3 kardeşin cenazesi Mardin'de yan yana def...
        İzmir'deki trafik kazasında ölen 3 kardeşin cenazesi Mardin'de yan yana def...
        Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu
        Mardin'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Mardin'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı; 9 yaralı
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı; 9 yaralı
        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla zabıta tedbir aldı
        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla zabıta tedbir aldı
        Mardin bayramı tam dolulukla geçirdi
        Mardin bayramı tam dolulukla geçirdi