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        Mardin'de 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 01:35 Güncelleme: 12.06.2025 - 01:40
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        Mardin'de 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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