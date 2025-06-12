Mardin'de sulama kanalına giren Suriye uyruklu kişi kayboldu

Ekiplerin M.M.’yi aramak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkiindeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu M.M., sıvak havadan bunalıp kanala girdi. M.M. kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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