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        Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        MARDİN'in Derik ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:40
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        Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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        MARDİN’in Derik ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkisindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut, sıcak havadan bunalıp kanala girdi. Mahmut kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Taş da olay yerine gelerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un saat 05.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Mahmut'un cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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