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        Bakan Işıkhan, Mardin'de

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:35
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        Bakan Işıkhan, Mardin'de
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı’nı ziyaret etti.

        Bakan Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Mardin’e geldi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, milletvekili Faruk Kılıç ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, ‘Din Temsilcileriyle Buluşma’ programına katılmak üzere Deyrulzafaran Manastırı’na geçti. Manastırın girişinde Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından karşılanan Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, manastırı gezdi. Manastır hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, Metropolit Özmen’e darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti. Özmen de Bakan Işıkhan’a Süryani kitapları verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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