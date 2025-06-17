Almanya'dan dönüp, atalarından kalan konağı restore ettirdi; 20 kişiye istihdam sağladı

ALMANYA'da 25 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle memleketi Mardin'in Midyat ilçesine dönen Hasan Demir (45), atalarından miras kalan atıl durumdaki konağı 1,8 milyon avro harcayarak restore ettirdi. Butik otele dönüştürülen konak, 9 odası, kafe ve restoran bölümüyle 20 kişiye de istihdam kapısı oldu.

Midyat ilçesinden Almanya'ya göç eden Hasan Demir, belirli dönemlerde işçilik ve ticaret yaparak 25 yıl çalıştıktan sonra eşi ve 4 kız çocuğuyla birlikte memleketine döndü. Burada yatırım kararı alan Demir, atalarından miras kalan atıl durumdaki taş konağı 1,8 milyon avro harcayarak restore ettirdi. Konak, ilçenin tarihi motiflerine uygun olarak yapılan restorasyon işlemlerinin ardından butik otel olarak hizmete girdi. Konak, 9 odası, kafe ve restoran bölümüyle 20 kişiye de istihdam sağladı.

'PAHA BİÇİLEMEZ BİR DUYGU'

Hasan Demir, "20 yaşımdan beri memleketimin hasreti içimde vardı. Memleketime geri dönüp, yatırım yapma planlarım vardı. Böyle bir yatırımla birlikte hem burada bir istihdam sağlamış olduk hem de böyle bir eseri memleketime kazandırmış olduk. Bu benim için apayrı bir sevinç kaynağı oldu. Doğal halini bozmamak şartıyla çalışmamız gerekiyordu, maliyetleri o yüzden de tahminlerimizin çok üzerine çıktı. Yaklaşık 1,8 milyon avro gibi bir bütçemiz gitti. Peki, pişman mıyız? Hayır, kesinlikle değiliz. Böyle bir eseri memleketimize kazandırmak paha biçilemez bir duygu. Ayrıca inanıyorum ki bu çalışma, buradaki halkımıza da güzel bir örnek olur" dedi.