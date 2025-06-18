Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yapınca yaya olarak kaçtı; o anlar kamerada

O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 22.35’te Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, polis kontrol noktasında ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yunus ekiplerince takip edilen şüpheli sürücü, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takip sırasında kaza yapınca, yaya olarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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