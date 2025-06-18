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        Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yapınca yaya olarak kaçtı; o anlar kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takip sırasında kaza yapınca, yaya olarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:20
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        Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yapınca yaya olarak kaçtı; o anlar kamerada
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takip sırasında kaza yapınca, yaya olarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 22.35’te Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, polis kontrol noktasında ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yunus ekiplerince takip edilen şüpheli sürücü, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.

        O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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