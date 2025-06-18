Mardin'de balkondaki gaz kaçağı endişe yarattı (2)- Yeniden

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’e ait 4’üncü kattaki evin balkonunda gaz kaçağının ardından patlama meydana geldi. Ardından yangın endişe yaratırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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