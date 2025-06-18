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        Mardin'de balkondaki gaz kaçağı endişe yarattı (2)- Yeniden

        MARDİN'in Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir'in evinin balkonunda gaz kaçağı ardından meydana gelen patlama endişe yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:55
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        Mardin'de balkondaki gaz kaçağı endişe yarattı (2)- Yeniden
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’in evinin balkonunda gaz kaçağı ardından meydana gelen patlama endişe yarattı.

        Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’e ait 4’üncü kattaki evin balkonunda gaz kaçağının ardından patlama meydana geldi. Ardından yangın endişe yaratırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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