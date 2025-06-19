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        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı bölgede akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:50
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        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı bölgede akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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