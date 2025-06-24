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        Ev yangınında eski muhtar öldü

        MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan ev yangınında yatalak olduğu öğrenilen eski mahalle muhtarı Adil Çelik (80), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:35
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        Ev yangınında eski muhtar öldü
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        MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan ev yangınında yatalak olduğu öğrenilen eski mahalle muhtarı Adil Çelik (80), yaşamını yitirdi.

        Yangın, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Mahalle sakinleri, evden yükselen dumanı fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan kontrolde yatalak olan eski muhtar Adil Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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