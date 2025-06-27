Evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı

Evin içerisinde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler ekipler tarafından çıkarıldı. Çalışmada yaklaşık 2 kamyonet çöp toplandı. Ardından ev detaylı şekilde temizlenerek, ilaçlandı.

Cumhuriyet Mahallesi 13’üncü Sokak’taki bir evden kötü kokular yayıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, evin çöp yığınlarıyla dolu olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri durumu Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirirken, ekiplerin gözetiminde temizlik çalışması başlatıldı.

MARDİN’in Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden, belediye ekiplerinin çalışmasıyla 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Temizlenen ve ilaçlanan ev yeniden kullanıma uygun hale getirilirken, kadın ise tedavi altına alındı.

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