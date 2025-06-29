Kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp öldü

Olay, öğle saatlerinde Mazıdağ ilçesi kırsal Engin Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Mahmut Öztemel, evinde kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztemel’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Öztemel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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