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        Kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp öldü

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmut Öztemel (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:20
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        Kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp öldü
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmut Öztemel (27), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Mazıdağ ilçesi kırsal Engin Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Mahmut Öztemel, evinde kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztemel’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Öztemel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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