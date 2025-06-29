Mardin'de örtü yangını (2)
HAVADANDA MÜDAHALE SÜRÜYORNusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.
HAVADANDA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor. Yükselen yoğun dumanlar çevre mahallelerden de görülürken, bölgeye yönlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor. Yangının yayılmasını engellemek amacıyla havadan da yangın söndürme teçhizatlı askeri helikopterler destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülüyor.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
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